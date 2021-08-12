Подросток на авто проехал по федеральной трассе в Карелии более 100 км на встречу к другу и попал в кутузку

В Карелии 16-летний подросток на автомобиле приехал из Медвежьегорска в Бесовец в гости к другу – и был задержан сотрудниками ДПС, сообщили в полиции Прионежского района.

Автоинспекторы Прионежского района отстранили от управления автомобилем подростка. Юноша приехал к другу из другого района.

В минувший вторник, 10 августа, около 1.00 ночи в деревне Бесовец внимание автоинспекторов привлёк автомобиль "ВАЗ-2112". На требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение, а вскоре остановился и, пытаясь скрыться, побежал.

Полицейские беглеца догнали и установили, что за рулём автомобиля находился, не имеющий права управления 16-летний подросток, который приехал к другу из Медвежьегорского района.

В отношении подростка составлен протокол об административном правонарушении. Для передачи родителям несовершеннолетний по постановлению суда был помещён в спецучреждение, центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Автомобиль, которым он управлял, отправлен на штрафстоянку.