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Подросток на авто проехал по федеральной трассе в Карелии более 100 км на встречу к другу и попал в кутузку

Новости. Происшествия
09:29, 13 Августа 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Карелии 16-летний подросток на автомобиле приехал из Медвежьегорска в Бесовец в гости к другу – и был задержан сотрудниками ДПС, сообщили в полиции Прионежского района.

Автоинспекторы Прионежского района отстранили от управления автомобилем подростка. Юноша приехал к другу из другого района.

В минувший вторник, 10 августа, около 1.00 ночи в деревне Бесовец внимание автоинспекторов привлёк автомобиль "ВАЗ-2112". На требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение, а вскоре остановился и, пытаясь скрыться, побежал.

Полицейские беглеца догнали и установили, что за рулём автомобиля находился, не имеющий права управления 16-летний подросток, который приехал к другу из Медвежьегорского района.

В отношении подростка составлен протокол об административном правонарушении. Для передачи родителям несовершеннолетний по постановлению суда был помещён в спецучреждение, центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Автомобиль, которым он управлял, отправлен на штрафстоянку.

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