Подросток на мопеде врезался в дерево в Суоярвском районе

Юный водитель получил травмы и попал в больницу.
О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в субботу, 23 сентября, около 14.15, в поселке Поросозеро Суорявского района. Там 14-летний подросток не справился с управлением мопеда и въехал на нем в дерево.
В результате ДТП юный водитель с травмами был госпитализирован.
Обстоятельства аварии устанавливаются, уточнили в Госавтоинспекции Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание