Подросток на мопеде врезался в дерево в Суоярвском районе

Юный водитель получил травмы и попал в больницу.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в субботу, 23 сентября, около 14.15, в поселке Поросозеро Суорявского района. Там 14-летний подросток не справился с управлением мопеда и въехал на нем в дерево.

В результате ДТП юный водитель с травмами был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются, уточнили в Госавтоинспекции Карелии.