Подросток в Карелии потратил с чужой карты 4,5 тысячи рублей и стал фигурантом уголовного дела

В Сегеже несовершеннолетний подозревается в краже денег с чужой карты, сообщили в Следкоме Карелии.
По данным следствия, 16-летний житель Сегежи незаконно завладел банковской картой. В дальнейшем в магазинах города подросток, совершая покупки для своих нужд, предъявил к оплате чужую банковскую карту, тем самым похитил с банковского счета потерпевшего 4,5 тыс. рублей.
В настоящее время следователями производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним.
Следственное управление обращает внимание, что в соответствии с действующим законодательством кража денежных средств с банковского счёта, а равно электронных денежных средств является тяжким преступлением и предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
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