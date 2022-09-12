Подросток в Карелии потратил с чужой карты 4,5 тысячи рублей и стал фигурантом уголовного дела

В Сегеже несовершеннолетний подозревается в краже денег с чужой карты, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 16-летний житель Сегежи незаконно завладел банковской картой. В дальнейшем в магазинах города подросток, совершая покупки для своих нужд, предъявил к оплате чужую банковскую карту, тем самым похитил с банковского счета потерпевшего 4,5 тыс. рублей.

В настоящее время следователями производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним.

Следственное управление обращает внимание, что в соответствии с действующим законодательством кража денежных средств с банковского счёта, а равно электронных денежных средств является тяжким преступлением и предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.