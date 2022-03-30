Подсчитано, на каких предприятиях Карелии больше всего выросли зарплаты в 2022 году

Средняя заработная плата в Карелии в январе-феврале 2022 года увеличилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в ряде отраслей она выросла намного больше.

Об этом говорят данные Карелиястата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций по видам экономической деятельности.

Больше всего выросли заработки в добыче полезных ископаемых — на 46,1% по сравнению с 2021 годом. Средний размер зарплаты в этой отрасли достиг 102,7 тыс. рублей.

На втором месте по темпам роста — деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. Там зарплаты увеличились на 32,9%, но остаются на уровне ниже среднего — 39 тыс. рублей в месяц.

Также в тройке лидеров — деятельность почтовой связи и курьерская деятельность, где средний размер зарплаты вырос на 25,5% и достиг 32,7 тыс. рублей.

Кроме того, на 18,6% выросли зарплаты в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева (до 49,2 тыс. рублей), на 15,9% — в производстве пищевых продуктов (до 41 тыс. рублей), на 18% — в производстве бумаги и бумажных изделий (56,5 тыс. рублей) и ряде других отраслей.

Средний уровень начисленной зарплаты в январе–феврале 2022 года в Карелии, согласно официальной статистике, составил 51,4 тыс. рублей.