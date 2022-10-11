«Подводит поставщик из Японии»: установка нового томографа в ДРБ Карелии откладывается

Глава Минздрава Карелии объяснил, почему в этом году не удастся установить новый томограф в Детской республиканской больнице.

Министр здравоохранения Карелии на своей странице в соцсети рассказал о том, когда в Детской республиканской больнице, расположенной в Петрозаводске, появится новое оборудование. Деньги на новый томограф, необходимый для болезней, врождённых пороков и аномалий развития у детей, по его словам, были заложены в бюджете еще в начале 2022 года.

«Скажу откровенно, к сожалению, в этом году установить ядерный магнитно-резонансный томограф в Детской республиканской больнице мы не сможем: из-за изменений логистики и мировой проблемы, связанной с дефицитом полупроводников, подводит поставщик из Японии. Предположительно ЯМРТ появится в ДРБ в апреле 2023 года», — написал глава карельского Минздрава.

При этом помещения для установки нового оборудования в больнице уже готовы. По словам министра, уже сделан ремонт, подведено электропитание, проложены газовые магистрали, идет монтаж клетки Фарадея. Осталось лишь доставить и подключить томограф.