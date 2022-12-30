Погорельцам в районе Карелии нужна помощь

Двум семьям из сгоревшего дома на станции Шуйская нужна одежда.

Как сообщается в паблике «Родина – поселок Шуя», 4 января на станции Шуйская сгорел дом, две семьи остались без жилья.

«В одной семье есть несовершеннолетний ребенок, его папа получил ожоги и находится в настоящий момент в больнице. Требуется помощь», - говорится в сообщении паблика.

Всех неравнодушных просят помочь.

Нужна одежда: женская 54-56 размера, мужская тоже 54-го размера, рост 183, и на мальчиков - рост 116 и 158.

«По одежде можно созвониться по телефону 89062079491 , чтобы договориться, куда можно подвезти», - уточнили активисты.

Второй пострадавшей семье тоже требуется одежда: мужская 48, 50-52 размера (спортивные штаны, футболки) и женская 56-58 размера.

«Также есть необходимость в постельном белье и полотенцах», - сообщается в паблике.

По словам организаторов, если у вас есть желание и возможность оказать погорельцам финансовую помощь, то можно перевести деньги на расчетный счет, который указан в сообщении паблика поселка.