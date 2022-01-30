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Появились новые причины срыва сроков строительства автовокзала в райцентре Карелии

Новости. Общество
14:39, 31 Января 2022
фото: страница А. Парфенчикова в Фейсбуке

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Затянувшееся открытие нового автовокзала в Пудоже снова откладывается из-за ошибки при подготовке проекта.

Об этом было объявлено сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Пудожского района.

По данным Минстроя, сроки строительства автовокзала неоднократно срывались из-за недобросовестного подрядчика. Его заменили в прошлом году. Сейчас готовность здания составляет 80%, и оно может быть достроено в первом полугодии, однако его открытие невозможно без реконструкции дороги, примыкающей к федеральной автотрассе.

По словам вице-премьера правительства Оксаны Чебуниной, реконструкция дороги изначально не была предусмотрена проектом, который заказывала муниципальная администрация. В результате подготовка проектной документации на строительство дороги началась позже.

На заседании правительства было принято решение об открытии автовокзала до 1 октября.

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