Появились новые причины срыва сроков строительства автовокзала в райцентре Карелии

Затянувшееся открытие нового автовокзала в Пудоже снова откладывается из-за ошибки при подготовке проекта.

Об этом было объявлено сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Пудожского района.

По данным Минстроя, сроки строительства автовокзала неоднократно срывались из-за недобросовестного подрядчика. Его заменили в прошлом году. Сейчас готовность здания составляет 80%, и оно может быть достроено в первом полугодии, однако его открытие невозможно без реконструкции дороги, примыкающей к федеральной автотрассе.

По словам вице-премьера правительства Оксаны Чебуниной, реконструкция дороги изначально не была предусмотрена проектом, который заказывала муниципальная администрация. В результате подготовка проектной документации на строительство дороги началась позже.

На заседании правительства было принято решение об открытии автовокзала до 1 октября.