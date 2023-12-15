Появились подробности пожара в горнолыжном центре «Ялгора»

В центре активного отдыха загорелось складское помещение.

Генеральный директор центра активного отдыха «Ялгора» Дмитрий Вайткус прокомментировал пожар в горнолыжном комплексе.

Как сообщил Дмитрий Вайткус, в горнолыжном центре «Ялгора» загорелось небольшое складское помещение с инвентарем. Возгорание произошло предположительно из-за короткого замыкания. Все в центре было обесточено до приезда пожарных. Огнеборцы — 7 человек на 2 единицах техники локализовали пожар.

Пострадавших нет, сообщил генеральный директор «Ялгоры».