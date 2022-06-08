Появились разъяснения, как избежать обмана при трудоустройстве подростка

Родители подростков, которые подрабатывают во время летних каникул в Карелии, должны позаботиться, чтобы у их детей не возникло проблем с работодателями.

Временную работу в Карелии в 2022 году смогут получить не менее 1,5 тыс. детей. По данным Управления труда и занятости республики, подросткам предлагают поработать на благоустройстве территорий, помощниками в офисах, уборщиками помещений. Они сажают цветы, обустраивают скверы и территории вокруг школ, помогают в школьной библиотеке, выполняют под руководством учителя труда мелкий ремонт школьной мебели, занимаются уборкой кабинетов, моют столы, стены.

Из бюджета Карелии на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет выделены средства в размере 9,4 млн рублей. Еще 5,7 млн рублей потратят органы местного самоуправления. Средства пойдут на выплату материальной поддержки подросткам в период временного трудоустройства и на компенсацию затрат работодателей на заработную плату подросткам.

Что важно знать родителям, чтобы подростка не обманули при трудоустройстве, читайте здесь.