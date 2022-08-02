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Политологи прокомментировали конкуренцию на выборах главы Карелии

Новости. Общество
12:54, 12 Августа 2022
фото: © jcomp / freepik

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Муниципальный фильтр показал, какие политические партии работают в районах республики, а какие нет.

 

До выборов главы Карелия, которые пройдут 9, 10, 11 сентября, остается месяц. На пост руководителя республики претендует 7 кандидатов. Много это или мало? Ответ дают местные политологи.

Изначально из 20 официально зарегистрированных политических партий кандидатов на выборы Главы республики выдвинули 13.

— Это очень высокая конкуренция, — считает политолог, член Общественной палаты Карелии Анатолий Цыганков.

С ним согласен кандидат философских наук, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений ПетрГУ Александр Ильин.

— Это даже по России одна из самых высоких заявок была, — утверждает он.

Для регистрации каждому кандидату необходимо было пройти муниципальный фильтр: представить подписи 84 глав и депутатов муниципальных образований в свою поддержку. По мнению политологов, он и стал точкой преткновения для ряда партийных выдвиженцев. В результате, карельский Центризбирком зарегистрировал семерых кандидатов. Пятеро лишились статуса, так как не предоставили документов. Одному было отказано в регистрации, так как он не смог собрать нужное количество подписей в свою поддержку.

То, что не все партии смогли пройти муниципальный фильтр Анатолий Цыганков считает закономерностью. Если политическая организация желает представлять население в органах власти, она должны начинать свой рост с местного уровня.

— Одна из причин, почему они все выпали из кампании — у них нет представительства на муниципальном уровне. У нас получаются партии-головастики. На федеральном уровне у них есть представительство, на региональном — уже плохо, а на местном — нет никого. Вот эта норма муниципального фильтра, которую многие критикуют, я лично считаю ее целесообразной. Она принуждает партии работать на местах, добиваться своего представительства в органах местной власти, — уверен Цыганков.

Впрочем, для большинства партий такое развитие событий, во-первых, предсказуемо, во-вторых, нормально. Политикам необходимо участвовать в избирательных кампаниях местного уровня, регионального и федерального уровня для того, чтобы подтверждать свое юридическое действующее состояние.

— Та партия, которая в течение длительного периода времени не участвует в кампаниях, выпадает из числа юридически существующих. Поэтому большинство из тех, кто заявлялся на выборы, они имели вот эту цель — не победа на выборах, а подтверждение своей легитимности, таких большинство, — говорит Анатолий Цыганков.

А для тех, кто может стать реальной политической силой — это еще и задел на будущее.

— Заявление о своем участии — это заявка на то, что в будущем я смогу уже прийти на данную площадку уже известным человеком, даже если я был малоизвестной личностью для широких кругов Петрозаводска и республики. Знакомство избирателя с возможным будущим кандидатом на депутатские или иные должности — очень важный момент, — отмечает Александр Ильин.

Он также добавил, что даже если кандидат знает, что будет участвовать, но не наберет необходимых голосов, выборы все равно станут вкладом в его репутационное портфолио, которое будет иметь вес и значение для будущей политической и общественной деятельности.

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