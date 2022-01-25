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Полицейские в Карелии по горячим следам раскрыли совершенное рецидивистом преступление

Новости. Криминал
10:40, 26 Января 2022
фото: © jooinn.com

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Житель Кеми не смог внятно объяснить, откуда у него с собой взялись 140 литров бензина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступила информация от бдительного гражданина, ставшего свидетелем кражи. Он рассказал, что неизвестный забрался в сарай, принадлежащий 73-летнему местному жителю.

Сотрудники уголовного розыска немедленно выехали на место и неподалеку задержали мужчину. По версии полиции, баки с бензином общим объемом 140 литров 36-летний ранее судимый горожанин взял в сарае. Житель Кеми погрузил их на снегоход, арендованный у знакомого, вывез и попытался спрятать в гараже. В момент разгрузки они был пойман с поличным. Внятно объяснить полицейским, что это за топливо и откуда оно, мужчина так и не смог. Похищенное было изъято.

В настоящий момент по статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело. Устанавливается причинённый потерпевшему материальный ущерб.

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