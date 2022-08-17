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Полицейские в Петрозаводске не дали выпить подросткам украденные 9 бутылок коньяка, водку и энергетик

Новости. Происшествия
14:17, 19 Августа 2022
фото: © progorod58.ru, тематическая иллюстрация

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Подростки в Петрозаводске разбили дверь магазина и вынесли алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

Ночью 18 августа в дежурную часть полиции Петрозаводска поступила информация о том, что в одном из магазинов в микрорайоне Перевалка совершена кража. Неизвестные, разбив стеклянную входную дверь, проникли внутрь и похитили алкоголь – 9 бутылок коньяка, водку и энергетический напиток.

Злоумышленники успели скрыться до приезда сотрудников охранного предприятия, которые прибыли на место по сработавшей сигнализации. Причинённый организации ущерб составил 5,8 тыс. рублей.

По адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Изучив записи с уличных камер видеонаблюдения, стражи порядка приступили к отработке территории. Вскоре схожие по описанию граждане были замечены и задержаны неподалёку от места происшествия. Ими оказались двое ранее имевших проблемы с законом несовершеннолетних жителей карельской столицы.

От похищенного подростки избавились, выбросив спиртные напитки в одном из дворов. Алкоголь был обнаружен и изъят.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовно дело.

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