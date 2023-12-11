Полиция Карелии предупредила об опасных для свободы трафаретах

За нанесение надписей, содержащих пропаганду наркотиков, предусмотрено наказание.

Как сообщается в паблике МВД Карелии, среди причастных к наркобизнесу людей есть не только продавцы запрещенных веществ, но и те, кто занимается пропагандой.



К ним относятся и так называемые «трафаретчики». Именно они за деньги рекламируют запрещенные интернет-магазины по продаже наркотиков с помощью надписей на различных объектах.



Так, в отношении троих петрозаводчан составлено девять протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.13 КоАП РФ.



Во время рейда полицейские выяснили, что эти мужчины причастны к распространению рекламы интернет-магазинов, которые в даркнете продают наркотики.



"В зависимости от статьи, инкриминируемой трафаретчику, ему может грозить штраф до пяти тысяч брублей, либо до 40 тысяч , если его деятельность приравняют к акту вандализма", - сообщили в республиканском МВД.



Помимо этого, трафаретчики рискуют попасть под уголовное преследование: как соучастники в наркоторговле (ст. 228 УК РФ) или как члены преступного сообщества по наркосбыту (ч. 2 ст. 210 УК РФ).