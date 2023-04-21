Полиция Петрозаводска ищет скрывшегося от следствия мужчину

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Виктора Викторовича Ф. 1981 года рождения, скрывшегося от следствия.
На вид ему 40-45, рост 170-175 сантиметров, светлые волосы, мужчина нормального телосложения, носит очки.
Всех, кто знает, где искать злоумышленника, полиция просит передать эти сведения по телефонам: 8 921-455-28-85.
Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.
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