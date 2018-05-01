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Новости. Происшествия
09:49, 01 Мая 2018

Полиция Петрозаводска разыскивает 17-летнего юношу, который вышел из дома и не вернулся

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Юноша ушел из дома по Вытегорскму шоссе 27 апреля и до сегодняшнего дня не вернулся. Полиция просит помочь его найти.

Полиция разыскивает несовершеннолетнего Никиту С. 2000 года рождения, который 27 апреля в 16.00 ушел из дома по Вытегорскому шоссе и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя болоньевая куртка, темно-синие брюки, коричневые ботинки с синими вставками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщать по телефонам: (88142) 73-92-40, 8981-405-41-44 или 02 (с мобильного- 102).

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