09:49, 01 Мая 2018
Полиция Петрозаводска разыскивает 17-летнего юношу, который вышел из дома и не вернулся
По теме
Загрузка...
Юноша ушел из дома по Вытегорскму шоссе 27 апреля и до сегодняшнего дня не вернулся. Полиция просит помочь его найти.
Полиция разыскивает несовершеннолетнего Никиту С. 2000 года рождения, который 27 апреля в 16.00 ушел из дома по Вытегорскому шоссе и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет: темно-синяя болоньевая куртка, темно-синие брюки, коричневые ботинки с синими вставками.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщать по телефонам: (88142) 73-92-40, 8981-405-41-44 или 02 (с мобильного- 102).
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
26.04.2018, 14:37
24.04.2018, 13:27
27.04.2018, 11:33
24.04.2018, 13:53
Аналитика
28.04.2018 11:44
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
27.04.2018 12:54
26.04.2018 11:23
24.04.2018 13:27
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
26.04.2018 16:44
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии