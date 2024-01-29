Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в хищении товара из магазина

Сотрудники просят тех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить сведения в полицию.
Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение гражданина, запечатленного на видеозаписи.
По данным полиции, мужчина может быть причастен к хищению товара из сетевого магазина.
Полиция просит тех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщать сведения по телефонам: 8 911 669 42 78 или 8 921 016 92 87.
Конфиденциальность гарантируется.
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