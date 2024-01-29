Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в хищении товара из магазина

Сотрудники просят тех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить сведения в полицию.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение гражданина, запечатленного на видеозаписи.

По данным полиции, мужчина может быть причастен к хищению товара из сетевого магазина.

Полиция просит тех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщать сведения по телефонам: 8 911 669 42 78 или 8 921 016 92 87.

Конфиденциальность гарантируется.