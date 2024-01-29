Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи.
По данным полиции, он может быть причастен к краже товара из торгового центра.
Всех, кто что-либо знает о личности разыскиваемого и где его искать, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8 953 545 37 48.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.
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