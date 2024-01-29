Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи.

По данным полиции, он может быть причастен к краже товара из торгового центра.

Всех, кто что-либо знает о личности разыскиваемого и где его искать, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8 953 545 37 48.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.