Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести мужчину

Житель Петрозаводска ушел из дома 28 февраля и до сих пор не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Полиция ведет розыск Дмитрия И., 1985 года рождения, который вечером 28 февраля ушел из дома на Перевалке и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с сединой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождении Дмитрия или видел его после 28 февраля, полиция просит сообщать по телефонам: +7(911)4018356,+7(911)4359104, +7(814-2)75-50-00 или 02, с мобильного 102.