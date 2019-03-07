Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести мужчину

Новости по теме
Загрузка...
Житель Петрозаводска ушел из дома 28 февраля и до сих пор не вернулся, сообщили в МВД Карелии.
Полиция ведет розыск Дмитрия И., 1985 года рождения, который вечером 28 февраля ушел из дома на Перевалке и с того момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с сединой.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождении Дмитрия или видел его после 28 февраля, полиция просит сообщать по телефонам: +7(911)4018356,+7(911)4359104, +7(814-2)75-50-00 или 02, с мобильного 102.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.02.2019, 21:30
02.03.2019, 12:08
28.02.2019, 10:45
04.03.2019, 12:37
04.03.2019, 09:25
02.03.2019, 09:48
Аналитика
05.03.2019 13:05
Политкухня
Три года назад считалось, что карельские чиновники должны полюбить проектный подход. Помните такую диковинную штуку?
05.03.2019 11:56
01.03.2019 12:44
28.02.2019 13:50
Чтиво
06.03.2019 13:45
Личное мнение
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
01.03.2019 12:07
28.02.2019 19:31
28.02.2019 13:03
Медиа
04.03.2019 16:26
Опрос
Будете ли вы поститься?
Комментарии