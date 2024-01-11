Полиция разыскивает подозреваемого в краже мужчину

Мужчина вместе с женщиной попал на запись камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, который подозревается в совершении кражи из оптики в одном из торговый центров. Вместе с ним находилась женщина. Пару запечатлела камера видеонаблюдения.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемых, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 8-921-465-00-07, 8-981-401-61-62 или 02.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.