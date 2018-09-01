Полпред президента подарил квадрокоптер директору школы в Карелии

Полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Беглов посетил кондопожскую школу № 8 и вручил ее руководителю презент.

Александр Беглов во время своего визита в Карелию посетил ряд социальных объектов Кондопоги: Дворец искусств, Ледовый дворец, центральную районную больницу, школу № 8. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Во время посещения кондопожской школы №8 полпред президента вручил ее руководителю Елене Мотрий квадрокоптер.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, квадрокоптер учебное заведение "будет использовать при проведении занятий и праздников".