Полпред президента подарил квадрокоптер директору школы в Карелии

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Полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Беглов посетил кондопожскую школу № 8 и вручил ее руководителю презент.
Александр Беглов во время своего визита в Карелию посетил ряд социальных объектов Кондопоги: Дворец искусств, Ледовый дворец, центральную районную больницу, школу № 8. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Во время посещения кондопожской школы №8 полпред президента вручил ее руководителю Елене Мотрий квадрокоптер.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, квадрокоптер учебное заведение "будет использовать при проведении занятий и праздников".
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