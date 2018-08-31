Полпред президента прибыл с инспекцией в Карелию

В Кондопогу с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Полпреда сопровождают глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович. Рабочая поездка посвящена реализации в Карелии "майских" указов президента 2012 и 2018 года.

Начался рабочий визит полпреда с возложения цветов к Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Александр Беглов побывает на Кондопожском ЦБК, встретится с активом предприятия.

В ходе рабочей поездки запланированы посещения различных социальных объектов – поликлиники Кондопожской ЦРБ, Дворца спорта и Дворца искусств, школы № 8.

Александр Беглов на месте обсудит перспективы восстановления утраченной Церкви Успения Пресвятой Богородицы.