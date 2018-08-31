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Новости. Общество
10:54, 31 Августа 2018

Полпред президента прибыл с инспекцией в Карелию

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В Кондопогу с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Полпреда сопровождают глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович. Рабочая поездка посвящена реализации в Карелии "майских" указов президента 2012 и 2018 года.

Начался рабочий визит полпреда с возложения цветов к Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Александр Беглов побывает на Кондопожском ЦБК, встретится с активом предприятия.

В ходе рабочей поездки запланированы посещения различных социальных объектов – поликлиники Кондопожской ЦРБ, Дворца спорта и Дворца искусств, школы № 8.

Александр Беглов на месте обсудит перспективы восстановления утраченной Церкви Успения Пресвятой Богородицы. 

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Комментарии

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grigorjev
2018-08-31 11:19:32
Последнее В. Путину и руководству РФ, 27.08.: "Государственная власть России обязана лишить А.П. Худилайнена ордена Дружбы... необходимо отстранить от должности и наказать всех тех, кто нарушил законы страны и разжигает межнациональную рознь в Республике Карелия". Все нарушители Закона должны быть наказаны по закону.
кир
2018-08-31 11:57:07
grigorjev, когда за деньги конгресса отчитаешься, поджигатель?
Петенька
2018-08-31 11:18:19
Какой по счёту -то? Уже и фамилии не запоминаем ,так быстро "смотрящие" меняются....
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