Полвека вместе: супружеская пара в Карелии отметила «золотую» годовщину (ВИДЕО)

В день семьи, любви и верности 8 июля губернатор республики вручит медали 70 супружеским парам.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 8 июля в День семьи, любви и верности поздравил супружескую пару, Светлану и Сергея Лукиных, с важной датой. Они женаты уже 50 лет, у них четверо внуков, рассказал в своем профиле губернатор.



Руководитель республики наградит самые достойные семьи республики медалями «За любовь и верность». Их получат 70 супружеских пар, среди которых и Лукины.

«Уважаемые Светлана и Сергей! Искренне поздравляю вас с высокой наградой. Вы — пример для многих. Желаю вам и всем семьям в Карелии домашнего тепла и благополучия. Когда-то наши предки говорили: „Человек семьею крепок“. Это и сегодня так. Так что — совет да любовь!», — написал Артур Парфенчиков на своей странице.