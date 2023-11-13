Полыхающий сарай в Карелии угрожал перекинуться на дом и баню

фото: © Скрин с видео: паблик «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району» / ВК

В горящем сарае находились дрова и мотоинструмент, а рядом - дача из бруса и баня.

О пожаре в Пудожском районе сообщили в отряде противопожарной службы района.

Днем во вторник, 14 ноября, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что житель деревни Харловской Пудожского района за лесом видел столб дыма.

К месту вызова направили дежурный караул ПЧ № 50 Пудожа. Было установлено, что горит дощатая хозяйственная постройка на улице Цветочной. Площадь пожара — 20 квадратных метров. Внутри находились дрова и мотоинструмент, а, значит, существовала угроза распространения пожара на стоящие рядом дачный брусчатый дом и баню.

Огнеборцы ликвидировали пожар и его последствия. Видео того, как работали пожарные, появилось в официальной группе отряда в соцсети.