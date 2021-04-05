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Помощник по хозяйству украл у односельчанина в Карелии часть пенсии

Новости. Криминал
10:23, 06 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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В Олонецком районе молодой человек украл у спавшего пенсионера 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Олонецкому району поступило сообщение от 59-летнего жителя одного из сел. Из его дома пропали 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 26-летний односельчанин потерпевшего.

Как выяснилось, подозреваемый был вхож в дом пенсионера, иногда помогал по хозяйству. В один из дней он собирался занести покупки из магазина и увидел, что дверь в дом открыта, а хозяин спит. Мужчина увидел оставленные на виду деньги – часть пенсии – забрал их и ушел, затем потратил средства на собственные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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