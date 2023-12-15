Портал «Грамота.ру» представил россиянам слово года

В понедельник, 18 декабря, портал «Грамота.ру» впервые представил слово года.

Как пишет «Коммерсантъ», выбор сделан на основе анализа больших данных, частотности запросов и оценки ведущих экспертов: лингвистов, социологов и других специалистов. Словом 2023 года стало слово «нейросеть».



Процедура включала составление длинного списка слов-кандидатов из разных областей, которые появились недавно и стали наиболее популярны в 2023 году; рейтинговое голосование экспертов, которые могли выбирать кандидатов и добавлять в лонг-лист те слова, которые считали важными; и выбор слова года экспертным советом «Грамоты.ру».



«Нейросеть» набрала более 75% голосов. За ней со значительным отрывом следуют джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%); планку 20% преодолели промпт/«промт» и «имба» (жаргонное, от imbalance).