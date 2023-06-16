Посетители магазинов в Карелии отметили рост цен на овощи

Коллеги опубликовали еженедельный мониторинг в крупных магазинах Петрозаводска.
По наблюдениям Карелиястат, в карельских магазинах наблюдается снижение цен на подсолнечное масло (-8,3%), сметану (–3,1%) и творог (–2,3%).
В тоже время, несмотря на летний сезон, подорожали самые необходимые овощи: картошка (+9,6%), морковь (+7,8%), капуста (+1,4%).
Как менялись цены в крупных магазинах Петрозаводска, и какие скидки предоставляли торговые точки, знает проект «Жизнь и кошелек».
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