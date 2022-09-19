«Посетители оказались заблокированы» в горном парке «Рускеала» в Карелии (ФОТО)

На территории горного парка «Рускеала» прошли антитеррористические учения.
Как сообщили в паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в начале сентября в горном парке «Рускеала» в Сортавальском районе Карелии проходило антитеррористическое учение, где участвовали подразделения поисково-спасательной службы.
«По легенде в подземном тоннеле горного парка произошел взрыв. Посетители оказались заблокированы. Спасателям предстояло спуститься через провал, эвакуировать пострадавших и помочь раненым», — написали в паблике.
Подразделения спасателей с поставленной перед ними задачей справились.
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