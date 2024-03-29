После падения с высоты в Петрозаводске рабочий скончался на месте

Еще одного мужчину госпитализировали.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств падения рабочих с высоты в Петрозаводске, сообщили в паблике надзорного ведомства Карелии.



По предварительной информации, 3 апреля 2024 около 11 часов на территории производственного цеха в районе Шуйского шоссе в карельской столице во время выполнения работ внутри промышленной печи два работника подрядной организации упали с 15-метровой высоты. Один из них скончался на месте, второй был госпитализирован.



Прокуратурой Петрозаводска организованы надзорные мероприятия, на место происшествия выезжал прокурор города Сергей Кокорев.



В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований трудового законодательства, обеспечению безопасности работников при проведении работ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, подчеркнули в источнике.