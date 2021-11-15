После прихода рецидивиста спортмагазин в Петрозаводске лишился четырех курток

В Петрозаводске ранее судимый мужчина украл четыре куртки в магазине на 73 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В начале ноября в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от работников спортивного магазина. В ходе просмотра записи замеры видеонаблюдения они выявили факт хищения товара на сумму свыше 73 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлениям причастен 42-летний горожанин, ранее уже имевший проблемы с законом. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, в первый раз мужчине удалось вынести из торгового заведения две мужские куртки стоимостью 33 998 рублей. Спустя несколько дней он вернулся в магазин и похитил еще две куртки стоимостью около 40 тысяч рублей. Похищенное сбыл, деньги потратил на собственные нужды.

По обоим фактам краж возбуждены уголовные дела, фигурант находится под подпиской о невыезде.