«Посмотрите наверх!» Известный фотограф Петрозаводска показал красивейшее северное сияние

Игорь Подгорный опубликовал снимки осеннего северного сияния в небе карельской столицы.

Известный в Петрозаводске, Карелии, и не только, фотограф Игорь Подгорный разместил на своей странице в социальной сети изображения того, как небо республиканской столицы разукрасило северное сияние.



«Посмотрите наверх! Мне кажется, такого полярного сияния в Петрозаводске я еще не видел, — написал художник. — Говорят, сегодняшние космические параметры — сильнейшие за последние 20 лет! Представляю, что творилось за городом и в Заполярье. А ведь весь день погода даже не давала намека, что откроет „окошко“ в тучах и даст посмотреть на такое необычно сильное и разноцветное сияние».



















Напомним, ранее мы показали фотографии одного из самых известных водопадов Карелии.