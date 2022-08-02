Поставки индийских лекарств в Карелию планируется расширить

О новых направлениях сотрудничества Карелии и Индии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Как сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, Карелию с официальным визитом посетил генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Гаурава Кумара. Новые направления сотрудничества Карелии и Индии обсудили во вторник, 9 августа, в правительстве республики.

«Одним из направлений международного взаимодействия станет сфера здравоохранения. Возможна организация поставок в республику фармацевтических препаратов, в частности, лекарств для лечения гепатита и ВИЧ-инфекции, а также медицинских расходных материалов и оборудования, в том числе коронарных стентов», - написал Михаил Охлопков.

В личной беседе с генеральным консулом Индии глава Минздрава обсудил открытие заводов по производству лекарств и медицинских расходных материалов на территории республики.

«Преимущество индийских лекарств и расходных материалов - в оптимальном соотношении цены и качества. Наши медицинские организации закупают медицинские изделия индийского производство более 10 лет. Настало время расширить сотрудничество, тем более, когда это проверено на практике», - сказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.