Пострадавшие в ДТП в Пудожском районе дети отправились домой

На момент выписки состояние здоровья и настроение у всех ребят было хорошее

Все дети, пострадавшие в ДТП в Пудожском районе, в десять утра — в понедельник, 4 апреля — выписались из Медвежьегорской ЦРБ и отправились домой.

«Все дети чувствуют себя хорошо. У троих было диагностировано сотрясение мозга в легкой степени, остальные получили незначительные и не угрожающие здоровью ссадины и ушибы. На момент выписки состояние здоровья и настроение у ребят были хорошими», — сообщила главврача Медвежьегорской ЦРБ Елена Алупова.

Врачи медвежьегорской больницы выражают благодарность всем службам, сработавшим в экстренной ситуации оперативно и профессионально.

Напомним, ДТП случилось 1 апреля в 17:15 на 365-м километре автодороги Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож в Пудожском районе Карелии. По версии следствия, водитель автобуса не учел дорожные условия и не справился с управлением. В результате автобус оказался в кювете, в аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находилось 19 детей и двое взрослых. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, перевозившим 19 несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

Как информирует архангельский портал News29.ru, в ходе проверки установили, что перевозка детей осуществлялась с нарушениями правил. В частности, подразделения Госавтоинспекции о перевозке детей не уведомлялись, водитель не соблюдал режим труда и отдыха. Кроме того, не был пройден техосмотр автобуса, имелись неисправности. Сам водитель в течение года 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.