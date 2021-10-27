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Повышенный рост цен на товары зафиксирован в России

Новости. Общество
20:30, 27 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

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В Центробанке заявили о повышенном росте цен на товары.

Инфляция в России пока приближается к отметке в 7,4-7,9%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

«Мы видим повышенный рост цен сейчас и в продовольствии, и во внепродовольственных товарах. Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года 7,4-7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

При этом, по его словам, прогноз на следующий год остается неизменным — 4-4,5%.

«Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер», — добавил Тремасов.

В октябре Минэкономразвития изменило инфляционный прогноз на 2021 год с 5,8 до 7,4%. Согласно прогнозу Банка России, по итогам года показатель также ожидается в интервале 7,4-7,9%. При этом с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2022-м годовая инфляция снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи четырех процентов, указывали в ЦБ.

Как пояснили в Кремле, к этому привели последствия кризиса в мировой экономике: на цены значительно влияет неустойчивость на международных рынках, которую не всегда удается сдерживать.

Ставя задачи перед Госдумой восьмого созыва, Владимир Путин поручил в ближайшее время разработать дополнительные меры поддержки жителей страны в условиях повышенной инфляции. В частности, он предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала и других социальных выплат не по прогнозной, а по фактической инфляции.

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