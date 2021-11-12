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Поздравил Путин: ученик лицея №13 Петрозаводска стал победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Новости. Общество
11:49, 14 Ноября 2021

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В «Артеке» состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" – победителей поздравил президент страны Владимир Путин.

Как сообщается в паблике «Детский технопарк "Кванториум Сампо"», Кирилл Кугачев, обучающийся у Людмилы Савиной, стал победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Кирилл и его команда работали над проектом, помогающим решить проблему безработицы в обществе. Но победила не вся команда, победителя определяли по баллам за достижения и вклад в работу», - сообщается в паблике.

На сайте Кремля опубликовано обращение президента Владимира Путина к победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы!<…> Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни. Своих побед, безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, друзей по учёбе. <…> У вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно, ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», - сказал Владимир Путин.

Отметим, 17-летний Кирилл Кугачев учится в 11 классе лицея №13 в Петрозаводске.

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Комментарии

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Hовый
2021-11-14 11:55:28
Шах и мат фрау эмми, считающей себя кандидатом педагогических наук. :)
demari
2021-11-14 12:09:23
Hовый, То ли дело Пивненко , которая проголосовала , за повышение пенсионного возраста и против создания комиссии по пыткам в ФСИН . Она же , типа народный депутат .
Hовый
2021-11-14 12:36:48
demari, а почему я должен быть против повышения пенсионного возраста ? У меня пенсия хорошая и куча всяческих льгот. Чем меньше конкурентов, тем лучше. Зато честно. А вы только гадить стране можете в своих либероидных тусовках.
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