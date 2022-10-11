Пожарные спасли от огня дом в райцентре Карелии (ФОТО)

В поселке Пряжа загорелся частный дом.

Как сообщили в паблике пожарной службы Пряжинского района, вечером 6 декабря начался пожар в одном из домов районного центра.

Сигнал на пульт пожарной охраны о горящем частном доме по адресу: поселок Пряжа, улица Парковая, 16. В тушении приняли участие пожарные с поселков Пряжа и Матросы.

Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС Карелии, пожар в частном одноэтажном деревянном доме был локализован за 4 минуты. В доме пострадали стены и потолок на площади 4 кв. м. Информации о пострадавших нет. Причины и ущерб уточняются.