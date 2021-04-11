Пожилой житель Карелии ради денег обманул старого друга

Пенсионер придумал аварию, чтобы выудить деньги у своего старого знакомого, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 68-летний горожанин. Ему с неизвестного номера позвонил якобы давний знакомый — он назвал имя и фамилию. Собеседник сообщил, что в одном из посёлков Прионежского района он совершил наезд на женщину. И теперь во избежание уголовного преследования ему необходимо заплатить мужу потерпевшей 100 тысяч рублей. Именно эту сумму он по дружбе и попросил в долг.

Пенсионер, дабы выручить приятеля, незамедлительно перевёл денежные средства на продиктованный счёт. Однако, когда петрозаводчанин попытался вновь связаться со звонившим, абонент был уже недоступен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению, действительно, причастен, приятель потерпевшего — 61-летний уроженец Медвежьегорского района. Предлог для обмана он выдумал.

Свою вину подозреваемый признал, в содеянном раскаялся и возместил причинённый ущерб.

В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.