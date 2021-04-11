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Пожилой житель Карелии ради денег обманул старого друга

Новости. Криминал
13:20, 12 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Пенсионер придумал аварию, чтобы выудить деньги у своего старого знакомого, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 68-летний горожанин. Ему с неизвестного номера позвонил якобы давний знакомый — он назвал имя и фамилию. Собеседник сообщил, что в одном из посёлков Прионежского района он совершил наезд на женщину. И теперь во избежание уголовного преследования ему необходимо заплатить мужу потерпевшей 100 тысяч рублей. Именно эту сумму он по дружбе и попросил в долг.

Пенсионер, дабы выручить приятеля, незамедлительно перевёл денежные средства на продиктованный счёт. Однако, когда петрозаводчанин попытался вновь связаться со звонившим, абонент был уже недоступен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению, действительно, причастен, приятель потерпевшего — 61-летний уроженец Медвежьегорского района. Предлог для обмана он выдумал.

Свою вину подозреваемый признал, в содеянном раскаялся и возместил причинённый ущерб.
В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии

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нетюлень
2021-04-12 14:00:45
По-русски говорится всё же "_у_ своего знакомого".
врунофф
2021-04-12 13:35:18
занознутая утверждает, что у пенсов денег нет и они голодают
кир
2021-04-12 13:29:13
Подлые люди готовы деньги перевести на подлое дело. Плюнь на них, - сказал мудрый кот. Всегда были такими.
Гость
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