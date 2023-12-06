Прачечные Карелии поймали на картельном сговоре

Три карельские компании в ноябре 2021 года участвовали в аукционе, заранее договорившись о линии своего поведения на торгах.

При этом они отказались от индивидуальной ценовой политики и соблюдения принципов честной конкуренции.

Во время торгов они поочередно снижали начальную цену договора, намеренно доводя ее до экономически невыгодного уровня. В итоге добросовестные игроки были вынуждены отказаться от дальнейшей борьбы за право на заключение государственного контракта, сообщили в УФАС Карелии.

«Фирмы из состава картеля преследовали цель — обеспечить победу одному из его участников на максимально выгодных условиях. С ним по итогам торгов и был заключен договор на оказание прачечных услуг для ГБУЗ „Республиканский онкологический диспансер“ на сумму более 3,8 млн рублей», — говорится в сообщении антимонопольщиков.

Действия коммерческих структур привели к ограничению конкуренции и поддержанию цены на торгах: снижение составило всего около 1% от начальной максимальной цены контракта.

Участники антиконкурентного соглашения пытались оспорить решение УФАС Карелии. Арбитражный суд республики поддержал позицию антимонопольного органа. Нарушителей оштрафуют.