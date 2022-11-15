«Практически не было шансов»: пациенту спасли жизнь на юге Карелии

В ближайшее время пациент пройдет ещё один курс реабилитации в Пряже, сообщили в Минздраве Карелии.

Вечером 3 сентября в приемное отделение Сортавальской ЦРБ бригадой скорой медицинской помощи был доставлен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой.



Его состояние расценивалось как крайне тяжелое, мужчина находился в коме. Из-за тяжести состояния его госпитализировали в отделение реанимации и анестезиологии.



В срочном порядке специалисты Сортавальской больницы выполнили все диагностические исследования и провели консультацию с нейрохирургами республиканской больницы им. В.А. Баранова.



Через несколько часов дежурная бригада врачей Сортавальской ЦРБ выполнила сложную нейрохирургическую операцию.



«Первостепенной задачей хирургов было удаление обширной субдуральной гематомы головного мозга. Тяжесть состояния обуславливалась отёком головного мозга. Счет шел буквально на секунды. Пациенту была выполнена декомпрессионная трепанация черепа, после чего хирурги удалили гематому, выполнив клипирование кровоточащего сосуда», - написал в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков.



По его словам, послеоперационный период мужчина провел в отделении анестезиологии и реанимации. После почти 40 суток в реанимации его перевели в хирургическое отделение. Следующим этапом стало восстановление двигательной активности и речевых функций. С пациентом проводили занятия врач-физиотерапевт, логопед.



«Как рассказал заведующий хирургическим отделением Александр Николаевич Пащенко, проводивший эту сложную операцию, с таким характером повреждений, благоприятный исход поначалу казался специалистам невозможным. Отрадно, что после подобной травмы и длительного послеоперационного периода, пациент не просто выжил, но и зашевелил конечностями, пришел в сознание. Ему удалили трахеостому. Это результат совместной работы реаниматологов, хирургов, среднего и младшего персонала», - написал министр.



Пациента выписали из отделения стационара в стабильном состоянии.