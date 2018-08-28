Правительство Карелии и ФАС будут развивать конкуренцию

Глава Карелии Артур Парфенчиков и замруководителя ФАС России Алексей Доценко подписали соглашение о взаимодействии между правительством республики и ведомством.

Как сказал глава региона, соглашение направлено на исполнение указа президента о развитии конкуренции.

"Мы должны увеличить долю частного бизнеса в о всех секторах экономики, в том числе важно развитие малого и среднего предпринимательства, повышения уровня закупок у малых и средних предприятий государственными и муниципальными заказчиками. Конкуренция стимулирует развитие здоровых рынков и нам необходимы действенные меры, с помощью которых на эти рынки можно привлечь частный капитал", - сказал Артур Парфенчиков.

Замруководителя ФАС России Алексей Доценко отметил, что Карелия уделяет большое внимание развитию конкуренции, что в свою очередь позволяет улучшить качество товаров и снизить цены для потребителей. Карелия уже определила те рынки, на которых планирует развить конкуренцию.

"По многим рынкам результаты уже есть, но на этом нужно не останавливаться, а двигаться дальше. Новые показатели, новые рынки мы закрепим соглашением", - сказал Доценко.