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Новости. Экономика
16:16, 15 Января 2019
фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Правительство Карелии убедило депутатов отложить законопроект о росте выплат приемным семьям

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Правительство Карелии выступило против принятия законопроекта об увеличении денежных выплат приемным семьям детей-сирот, но пообещало вернуться к этому вопросу в марте 2019 года.

Законопроект рассматривался сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике. Документ был внесен в Законодательное собрание Карелии советом депутатов Костомукшского городского округа.

Согласно законопроекту, предлагалось увеличить размер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание каждого ребенка опекуну (попечителю), приемной семье, патронатному воспитателю.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-01-15 17:56:10
Ночной фотограф до сих пор выплаты получает ?
Патриот
2019-01-15 16:29:02
Совести у Парфёна и его компашки (команды , нет . Гнать его из Карелии надо , лучше поздно , чем никогда .
Мизантроп
2019-01-15 16:26:29
Ну а как по другому в государстве, в конституции которого написано, что оно социальное.
Внимательный
2019-01-15 16:21:01
Кто бы сомневался....
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