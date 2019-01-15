16:16, 15 Января 2019
Правительство Карелии убедило депутатов отложить законопроект о росте выплат приемным семьям
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Правительство Карелии выступило против принятия законопроекта об увеличении денежных выплат приемным семьям детей-сирот, но пообещало вернуться к этому вопросу в марте 2019 года.
Законопроект рассматривался сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике. Документ был внесен в Законодательное собрание Карелии советом депутатов Костомукшского городского округа.
Согласно законопроекту, предлагалось увеличить размер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание каждого ребенка опекуну (попечителю), приемной семье, патронатному воспитателю.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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