Правительство Карелии на уборку Петрозаводска от снега выделило дополнительно 50 млн

Дополнительные средства из резервного фонда пойдут в первую очередь на уборку и вывоз снега с мостов и важных транспортных магистралей столицы региона.

Сегодня на заседании Правительства Карелии Глава региона Артур Парфенчиков поднял вопрос о расчистке Петрозаводска от снега.

Прошедший ноябрь за 100-летнюю историю метеонаблюдений стал самым богатым на осадки, в декабре, по данным метеослужбы, выпала почти 3-х месячная норма осадков. В эпицентре циклонов оказался город Петрозаводск. Всего за период октябрь – декабрь 2023 года здесь выпало 280 мм снега.

Данная ситуация признана чрезвычайной, в связи с чем Правительство Карелии выделило 50 миллионов рублей на уборку города от снега. В первую очередь снег будет убран и вывезен с мостов и главных магистралей. На территории города определены места складирования снега. Органам федеральной и республиканской власти и их подведомственным учреждениям дано поручение в кратчайший срок убрать снег со своих территорий.

– Своевременно был создан оперативный штаб по уборке города от снега, куда кроме представителей подрядчика и контролирующих организаций, вошли руководители крупных строительных и других предприятий, имеющих на балансе технику. Они выразили готовность убрать закрепленные за ними территории. Кондопожское ДРСУ, являющееся подрядчиком по уборке Петрозаводска, работает в круглосуточном режиме. Сегодня ночью предприятие работало над ликвидацией заужений дорожных частей, – доложила Глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Премьер-министр карельского правительства Александр Чепик заявил, что на приобретение техники Кондопожскому ДРСУ из республиканского бюджета было направлено 0,5 миллиарда рублей. По сравнению с прошлой зимой количество техники на балансе предприятия увеличилось вдвое, механизация предприятия будет продолжена.

Артур Парфенчиков поблагодарил неравнодушных граждан, которые вышли на уборку дворов и общественных территорий, рекомендовал Администрации города организовать желающих помочь в расчистке города, а также разработать системные меры по зимнему содержанию города.

Члены Правительства также заслушали метеопрогноз начальника Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Татьяны Кравченковой. По ее словам, ближайший снегопад будет проходить 29-31 декабря, похолодание начнется с 1 января, самая холодная пятидневка ожидается с 6 по 10 января – температура по ряду районов понизится до -25°.