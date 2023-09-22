Правительство решило, насколько вырастут коммунальные тарифы

Также сделан прогноз на 2025-2026 годы.

Правительство РФ определило потолок повышения коммунальных тарифов в 2024 году. Эта цифра заложена в социально-экономический прогноз.

Предыдущая индексация тарифов на ЖКУ была сделана раньше срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023.

«Данная индексация производится после полуторагодового перерыва (в 2023 году ее не было). Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период», — заявили в минэкономики.

Насколько вырастут тарифы, знает проект «Жизнь и кошелек».