Правительство России выделило 705 миллионов рублей на капремонт трассы в Карелии

Трасса соединяет три области, обеспечивая короткий маршрут из Санкт-Петербурга в Архангельск.

Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, в 2024 году будет продолжен капитальный ремонт с 74 по 86 километр стратегически важной федеральной трассы, которая соединяет Вологодскую, Архангельскую и Ленинградскую области. На эти цели Федеральным дорожным агентством предприятию Упрдор «Кола» выделены 705 млн рублей.

Трасса А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок», более известная как «Петрозаводск — Ошта», была образована из региональных дорог и передана в федеральное управление в середине 2019 года. Сегодня дорога соединяет три области, обеспечивая короткий маршрут из Санкт-Петербурга в Архангельск. На ремонт участка трассы Карелия получит 705 млн рублей. Вопрос о выделении средств регионам на капитальный ремонт автодорог федерального значения правительство РФ обсудило 28 декабря. В целом субъектам будет направлено 10 миллиардов рублей.

«Дорога А -215 имеет важное значение как для Карелии, так и для соседних регионов. Огромное спасибо президенту России Владимиру Путину, по поручению которого идет работа по приведению в порядок дорог, а также правительству РФ за выделение значительных средств на ремонт еще одного участка трассы в Карелии. Это позволит привести ее в нормативное состояние, сделать более безопасной и комфортной для поездок», — отметил глава республики Артур Парфенчиков.