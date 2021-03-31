Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полицейский выпил средство для борьбы с сорняками вместо сиропа от кашля и умер 1
31.03.2021 21:30
Диетолог назвала норму кофе в день
31.03.2021 19:40
В Карелии, как во всей России, сократили чиновников 10
Сегодня 10:52
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 9
Сегодня 12:27
Водитель в Петрозаводске спровоцировал жесткое ДТП (ВИДЕО) 4
Сегодня 13:53
В России вырастет МРОТ
31.03.2021 21:05
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО) 11
Сегодня 00:44
Налоговые льготы в Карелии начинают действовать с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин 4
Сегодня 11:41

Предприниматель с непогашенной судимостью получил пособие по безработице и вновь попал под статью

Новости. Криминал
18:00, 01 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов
Загрузка...

В Прионежском районе в отношении бизнесмена с судимостью, который незаконно получал пособие по безработице, возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района в марте провела проверку соблюдения законодательства о занятости населения, в ходе которой установила, что 30-летний местный житель, являясь с 2016 года индивидуальным предпринимателем и имея регулярные доходы от коммерческой деятельности, в декабре 2019 года с целью получения пособия по безработице обратился с соответствующим заявлением в Центр занятости и был признан безработным.

При этом, предприниматель знал, что не имеет права на получение пособия по безработице, но скрыл сведения о себе в центре занятости.

Кроме того, он не сообщил в данный орган, что имеет непогашенную судимость, что в силу закона также является препятствием для признания гражданина безработным.

Таким образом, в период с декабря 2019-го по сентябрь 2020 года подозреваемый незаконно получил из средств бюджета денежные средства в размере свыше 28 тыс. руб.

Данные действия содержат признаки преступления по статье "мошенничество". Материалы прокурорской проверки были направлены для решения вопроса об уголовном преследовании в отдел полиции по Прионежскому району.

По результатам их рассмотрения отделением дознания указанного органа возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-04-01 18:07:26
Сдавайтесь и вы получите вкусный каша и СВОБОДУ!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»