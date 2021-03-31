Предприниматель с непогашенной судимостью получил пособие по безработице и вновь попал под статью

В Прионежском районе в отношении бизнесмена с судимостью, который незаконно получал пособие по безработице, возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района в марте провела проверку соблюдения законодательства о занятости населения, в ходе которой установила, что 30-летний местный житель, являясь с 2016 года индивидуальным предпринимателем и имея регулярные доходы от коммерческой деятельности, в декабре 2019 года с целью получения пособия по безработице обратился с соответствующим заявлением в Центр занятости и был признан безработным.

При этом, предприниматель знал, что не имеет права на получение пособия по безработице, но скрыл сведения о себе в центре занятости.

Кроме того, он не сообщил в данный орган, что имеет непогашенную судимость, что в силу закона также является препятствием для признания гражданина безработным.

Таким образом, в период с декабря 2019-го по сентябрь 2020 года подозреваемый незаконно получил из средств бюджета денежные средства в размере свыше 28 тыс. руб.

Данные действия содержат признаки преступления по статье "мошенничество". Материалы прокурорской проверки были направлены для решения вопроса об уголовном преследовании в отдел полиции по Прионежскому району.

По результатам их рассмотрения отделением дознания указанного органа возбуждено уголовное дело.