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Новости. Экономика
12:39, 30 Марта 2018

Председатель Нацбанка Карелии считает, в России не готовы отказаться от ссудного процента

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Это связано с заявлением Сбербанка о возможности применения отдельных элементов исламского банкинга в ряде российских регионов, а также в Казахстане и Турции.

Правила исламских финансов, запрещающие банкам давать деньги под проценты, не могут быть применимы в России в обозримом будущем.

Такое мнение высказала председатель Национального банка Карелии Елена Кулешова, отвечая на вопрос "Вестей Карелии" о возможности применения таких правил в работе российских банков.

Запрет на выдачу денежных средств под проценты в исламском банкинге основан на положениях Корана, который относит получение ростовщического дохода к одному из основных грехов. Аналогичный запрет содержится в Ветхом завете, на котором основана христианская религия.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2018-03-30 14:07:01
ха, барышня! в нашей стране нет Банка, кроме сбербанка, а Греф - пророк его. ну и нац.банк Карелии, конечно же.....прочитал - чуть не заплакал от снизошедшей на меня экономической мудрости и благодати.
Мизантроп
2018-03-30 13:45:02
Млять, какая же каша в башке у бабы.
Гость
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