Председатель Нацбанка Карелии считает, в России не готовы отказаться от ссудного процента

Это связано с заявлением Сбербанка о возможности применения отдельных элементов исламского банкинга в ряде российских регионов, а также в Казахстане и Турции.

Правила исламских финансов, запрещающие банкам давать деньги под проценты, не могут быть применимы в России в обозримом будущем.

Такое мнение высказала председатель Национального банка Карелии Елена Кулешова, отвечая на вопрос "Вестей Карелии" о возможности применения таких правил в работе российских банков.

Запрет на выдачу денежных средств под проценты в исламском банкинге основан на положениях Корана, который относит получение ростовщического дохода к одному из основных грехов. Аналогичный запрет содержится в Ветхом завете, на котором основана христианская религия.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".