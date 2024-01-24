Прекратило действовать соглашение между Россией и Финляндией о приграничном сотрудничестве

Соглашение между двумя странами о содействии приграничному сотрудничеству прекратило свое действие 24 января.

Как сообщает ТАСС, соглашение о приграничном сотрудничестве между Москвой и Хельсинки прекратило свое действие 24 января. Об этом говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации сообщении МИД РФ.

«24 января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — указали в дипведомстве.

25 октября 2023 года посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ. Ему заявили, что в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России принято решение о прекращении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству. В ноте отмечалось, что в соответствии со статьей 14 этого соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года.