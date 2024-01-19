Премьер Финляндии заявил об отсутствии угрозы со стороны России

Петтери Орпо заверил еврокомиссию, что финны «спят спокойно».

Россия сейчас не представляет угрозы для Финляндии, финны «спят спокойно», но странам ЕС и НАТО необходимо готовиться к любым сценариям, заявил в пятницу премьер-министр Петтери Орпо. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако, всем членам ЕС и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям», — сказал он на пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Трансляция велась на официальном Youtube-канале правительства Швеции.

Он также подчеркнул, что ЕС нужны более прочные внешние границы. Орпо выразил надежду, что все страны ЕС поддержат Украину, в том числе Венгрия. Кроме того, Орпо вновь заявил о необходимости всесторонне поддерживать Украину и увеличить производство боеприпасов по примеру Финляндии.