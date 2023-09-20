Премьер-министр Карелии раскритиковал темпы ремонтных работ в отделении временного проживания пожилых граждан и инвалидов в Беломорском районе

При дальнейших нарушениях графика из-за ошибок в проектировании руководство района сообщит в прокуратуру.

Первый заместитель главы региона Александр Чепик побывал на месте реконструкции отделения временного проживания пожилых граждан и инвалидов в ходе рабочей поездки на север республики и определил сроки обновления социального учреждения в поселке Летнереченский.

Ремонт объекта на Заречной улице отстает от графика, сообщили в пресс-службе главы Карелии. По словам подрядчика, много времени ушло на скрытые работы, которые обнаружили в ходе демонтажа старых элементов здания и которые не были включены в изначальный проект. Проект корректируют в процессе ремонта. Александр Чепик подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо направить проектировщику соответствующие претензии.

По словам руководителя подразделения по Беломорскому району Центра соцобслуживания Ольги Пузановой, на последнем совещании с представителями подрядчика генеральный директор СП «Строймонтаж» Артур Морозов заверил, что все работы будут выполнены до конца года, речи о продлении сроков сдачи объекта не шло. Подтвердил это и прораб участка Николай Хаммерман.

- Простоев на объекте нет, ожидаем поставку части материалов, чтобы завершить обшивку фасада, смонтировать оставшиеся стеклопакеты и закрыть тепловой контур здания. Полы забетонированы, приступаем к заливке полусухой стяжки, после чего начнём внутренние работы, – рассказал прораб.

После осмотра внутреннего состояния здания Александр Чепик раскритиковал темпы работ. При дальнейших нарушениях графика из-за ошибок в проектировании руководство района направит соответствующие документы в прокуратуру в связи с выявлением большого количества дополнительных работ, необходимых для полноценного обновления социального объекта.

- Ремонт отделения временного проживания пожилых граждан и инвалидов должен быть завершен в срок, ускоренные темпы по некоторым этапам работ не должны повлиять на качество, – подытожил премьер-министр правительства республики.

Исполняющая обязанности главы администрации Беломорского района Ольга Александрова совместно с руководством соцучреждения усилят меры строительного контроля на объекте, уточнили в пресс-службе главы Карелии.