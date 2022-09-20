В Национальном театре Карелии на 90-летие покажут «Нору» (16+)

В середине октября в Национальном театре Карелии пройдет премьера драмы «Нора» по пьесе Ибсена.

В Министерстве культуры республики рассказали о премьере спектакля «Нора» (16+) по пьесе Генрика Ибсена, приуроченной к 90-летию Национального театра Карелии.

Как отметили в Минкультуры, пьеса норвежского драматурга, написанная более века назад, не утратила свою актуальность. «Нора» — это история о выборе, о его свободе или, напротив, иллюзорности.

Режиссер — постановщик спектакля — Анджей Бубень из Санкт-Петербурга, в главных ролях — заслуженные артисты Карелии Юлия Куйкка и Андрей Горшков.

Спектакль будет идти на финском языке с синхронном переводом на русский.