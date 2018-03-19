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Новости. Общество
09:19, 19 Марта 2018

Президент распорядился изменить расчет кадастровой стоимости недвижимости

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Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие изменение методики расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Соответствующее поручение содержится на портале Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости… Срок – 15 июля 2018 года", - указано в тексте поручения.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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